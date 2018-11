POL-EU: Mit Wildschwein kollidiert

53902 Bad Münstereifel (ots) - Ein 46-jähriger befuhr am Samstagvormittag mit seinem Pkw die L 234 von Holzem in Richtung Bad Münstereifel. Plötzlich kreuzte ein Wildschwein unmittelbar vor dem Pkw die Fahrbahn. Bei der unvermeidlichen Kollision verletzte sich der Pkw-Fahrer leicht. Am Pkw entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Das Wildschwein verendete.

