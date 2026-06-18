Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mit Anscheinswaffe und ohne Fahrschein im Zug

Nürnberg (ots)

Am Mittwochvormittag (17. Juni) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Nürnberg einen 37-jährigen Mann im Hauptbahnhof Nürnberg. Der Mann war zuvor ohne gültigen Fahrschein im ICE unterwegs gewesen und führte eine Anscheinswaffe bei sich. Zudem bestand gegen ihn ein bundesweites Hausverbot für die Deutsche Bahn.

Gegen 11:45 Uhr wurde ein Bundespolizist, der sich außer Dienst und in Uniform auf der Fahrt im ICE 508 in Richtung Nürnberg befand, von einem Mitarbeiter der Bahn über einen Reisenden informiert, der kein gültiges Ticket hatte. Der Beamte informierte die zuständige Bundespolizeiinspektion Nürnberg. Bei der anschließenden Kontrolle des 37-jährigen deutschen Staatsbürgers im Nürnberger Hauptbahnhof stellten die Beamten in seiner Jackenaußentasche eine Softairpistole fest. Da es sich hierbei um eine sogenannte Anscheinswaffe handelt, wurde die Softairpistole sichergestellt. Im Zuge der weiteren Überprüfungen stellte sich heraus, dass gegen den Mann bereits ein bundesweiter Beförderungsausschluss für alle Züge der DB AG sowie ein umfassendes Hausverbot für sämtliche Bahnhöfe der Deutschen Bahn vorlag. Darüber hinaus bestanden gegen den Beschuldigten zwei Fahndungsnotierungen der Staatsanwaltschaften Lüneburg und Bielefeld zur Aufenthaltsermittlung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen, Hausfriedensbruchs sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

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