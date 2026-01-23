Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle bei Grenzkontrollen

Bild-Infos

Download

Freilassing (ots)

Kräfte der Bundespolizeiinspektion Freilassing erzielten gestern (22. Januar) mehrere Fahndungstreffer und vollstreckten diverse Haftbefehle.

Am Grenzübergang Saalbrücke zwischen Salzburg und Freilassing wurde in der Nacht ein Reisebus durch die Bundespolizei bei Grenzkontrollen überprüft. Ein Insasse, ein 29-jähriger Kosovare, wurde von zwei Staatsanwaltschaften gesucht. Die Staatsanwaltschaft Arnsberg suchte wegen Urkundenfälschung nach dem Mann. Er wurde rechtskräftig durch einen Gesamtstrafenbeschluss des Amtsgerichts Werl im September 2022 zu einer Geldstrafe in Höhe von 3.600 Euro verurteilt. Da er diese nicht vollständig bezahlt hatte, greift nun die verhängte Ersatzfreiheitsstrafe. Selbst die Zahlung des Strafrestes hätte den 29-Jährigen aber nicht vor einer Verhaftung bewahrt. Das Amtsgericht Paderborn suchte wegen gemeinschaftlichem Betruges nach dem Kosovaren, der durch eine Entscheidung des Amtsgerichts Paderborn im April 2025 zu vier Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Eine zuvor ergangene Ladung zum Strafantritt ignorierte er. Bundespolizisten verhafteten den Mann und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Bei Grenzkontrollen auf der A8 wurde am Abend ein 40-jähriger Kroate als Mitfahrer in einem Fahrzeug durch Bundespolizisten kontrolliert. Er wurde in zwei Fällen von der Staatsanwaltschaft Stuttgart gesucht. Wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls war noch eine Restfreiheitsstrafe von 18 Tagen aus einer Gesamtfreiheitsstrafe von neun Monaten zu verbüßen. Der durch das Amtsgericht Stuttgart im Juni 2023 verurteilte Kroate wurde seinerzeit aus der Haft heraus abgeschoben. Durch den Einreiseversuch war der Strafrest nun zu vollstrecken und die Person zu verhaften. Wegen mehrerer Fälle des Wohnungseinbruchdiebstahls in eine Privatwohnung wurde durch das Amtsgericht Stuttgart auf Antrag der dortigen Staatsanwaltschaft Ende 2024 zudem Untersuchungshaft gegen den 40-Jährigen angeordnet. Beamte der Bundespolizei verhafteten ihn. Er wird im Laufe des Tages bei einem Amtsgericht vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell