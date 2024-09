Bundespolizeidirektion München: International gesuchter Straftäter geht Bundespolizei ins Netz

Schwarzbach (ots) - Die Bundespolizei hat am Wochenende (20.-22. September) bei Grenzkontrollen auf der A8 neun Haftbefehle vollstreckt. Auch ein gesuchter Mann aus dem Kosovo wurde verhaftet. Wegen Diebstahls muss der 31-Jährige nun 15 Monate ins Gefängnis. Am Sonntagmorgen um 03:30 Uhr stoppten Unterstützungskräfte der Bundespolizei an der Kontrollstelle am ...

mehr