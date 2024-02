Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Schleuser setzt Zehnköpfige Gruppe ab

Bundespolizei stellt Migranten aus Syrien fest

Bayrischzell / Rosenheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitag (9. Februar) kurz vor Bayrischzell, nach einem Zeugenhinweis, eine zehnköpfige Migrantengruppe in Gewahrsam genommen. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die Syrer, unter ihnen sechs Minderjährige, von einem Schleuser hinter der Grenze abgesetzt und zurückgelassen worden.

Die verständigte Streife der Rosenheimer Bundespolizei traf auf der Straße kurz vor der Ortschaft Bayrischzell auf die Gruppe, die zu Fuß unterwegs war. Keine der Personen konnte sich bei der anschließenden Kontrolle ausweisen. Unter ihnen befand sich ein Familienvater, der als Soldat in Syrien gekämpft und später beschlossen hatte, zusammen mit seiner Familie zu fliehen. Von Bayrischzell aus brachten die Bundespolizisten die abgesetzten zehn syrischen Migranten nach Rosenheim in die Dienststelle, wo sie zunächst versorgt werden konnten. Im Anschluss an die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde ein 16-Jähriger der Obhut des Jugendamtes anvertraut. Der Vater mit seiner Familie und eine Mutter mit ihren zwei Kindern wurden nach Stellen von Schutzersuchen einer Aufnahmestelle für Flüchtlinge zugeleitet. Gegen den unbekannten Schleuser ermittelt die Bundespolizei.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell