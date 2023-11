Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Graffitisprüher verunstaltet S-Bahn

Täter schnell gefasst

Nürnberg (ots)

Nürnberg - Die Nürnberger Bundespolizei hat am Donnerstag (23. November) einen Graffitisprayer im Expresstempo aufgespürt und festgenommen. Der 19-Jährige hatte nur 20 Minuten zuvor eine S-Bahn "verschönert".

In der Donnerstagnacht wurde eine Streife der Deutsche Bahn Sicherheit auf eine verdächtige Person in der Abstellanlage Nürnberger Ost aufmerksam. Beim Anblick der Wachleute floh der Unbekannte aus dem Gleisbereich. Eine ebenfalls vor Ort befindliche Streife der Bundespolizei fahndete daraufhin nach dem Unbekannten und griff ihn nur 20 Minuten später in einer nahen Kleingartenanlage auf. An den Händen und an der Kleidung des jungen Mannes erkannten die Beamten Farbflecke. Wie sich herausstellte, hatte der 19-jährige Deutsche eine S-Bahn besprüht.

Am Zug entdeckten die Bundespolizisten noch vier Spraydosen - die Farben stimmten mit den Anhaftungen an den Händen und der Kleidung des Verdächtigen sowie mit dem Graffito an der S-Bahn überein. Zudem hatte der "Künstler" szenentypisches Beweismaterial wie Motivvorlagen bei sich. Die Beamten stellten das aufgefundene Beweismaterial und das Smartphone des mutmaßlichen Straftäters sicher.

An dem Zug entstand ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro. Die Bundespolizei ermittelt gegen den Tatverdächtigen wegen Sachbeschädigung.

