Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mann entblößt sich im Zug vor Mädchen - Bundespolizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Freising/ Eggmühl (ots)

Am Donnerstagabend (4. August) hat in einem Zug ein bisher unbekannter Täter zwei 17-jährige Mädchen belästigt, indem er sein Glied aus der Hose hängen ließ. Die Bundespolizei Regensburg sucht Zeugen.

Die zwei Jugendlichen stiegen in München Hauptbahnhof in den Regionalexpress 50 nach Regensburg Hauptbahnhof, geplante Abfahrt 17:44 Uhr, ein und setzten sich gegenüber dem bisher unbekannten Mann. Vom Bahnhof Freising bis zum Bahnhof Eggmühl ließ die Person sein Glied aus der Hose hängen. Erst als eine andere Frau den Mann darauf ansprach, packte er sein Glied wieder ein.

Das Bundespolizeirevier Regensburg ermittelt wegen exhibitionistischer Handlungen. Die Bundespolizei sucht Zeugen, die Angaben zu der Identität des mutmaßlichen Täters machen können. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- circa 1,80 m groß

- etwa 40 Jahre alt

Bekleidung:

- blaues Oberteil

- blaue Badeshorts mit rotem Streifen

- schwarze Espadrilles

- Sonnenbrille

- Armbanduhr

- weiße Ohr-Kopfhörer ohne Kabel

- blaue Tasche

Sachdienliche Hinweise werden an die Bundespolizei Waldmünchen über die Telefonnummer 09972 9408-0 oder per E-Mail an bpoli.waldmuenchen@polizei.bund.de erbeten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell