Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung gegenüber DB-Mitarbeiter

20-Jähriger attackierte DB-Servicemitarbeiter

München (ots)

Am Donnerstagabend (11. März) attackierte ein Reisender am Bahnhof Pasing einen DB-Servicemitarbeiter, der unverletzt blieb.

Gegen 21:20 Uhr rempelte ein 20-jähriger Italiener am Bahnhof Pasing auf einer Rolltreppe vom Bahnsteig 8 zum Tunnel einen DB-Mitarbeiter heftig und absichtlich von hinten an der Schulter. Der 25-jährige Deutsche konnte einen Sturz durch ein geistesgegenwärtiges Festhalten am Handlauf der Rolltreppe verhindert. Nahezu gleichzeitig beleidigte der in Pasing Wohnende den alleine auf einem Kontrollgang befindlichen DB-Mitarbeiter ohne für ihn erkennbaren Zusammenhang und behauptete, dass er wegen ihm 60 EUR zahlen müsse. Auf Nachfragen des DB-Mitarbeiters beleidigte und bedrohte der 20-Jährige ihn zudem verbal. Ein vom Attackierten angesprochene, in der Nähe befindliche Streife der Deutsche Bahn Sicherheit informiere die Bundespolizei und hielt den mit 1,39 Promille alkoholisierten Italiener bis zu deren Eintreffen fest.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährige freien Fußes entlassen. Er bekommt von der Bundespolizei Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Der DB-Mitarbeiter blieb unverletzt. Zum Motiv der Attacke äußerte sich der Italiener gegenüber den Beamten nicht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell