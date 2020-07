Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Türke gibt sich als Grieche aus - Bundespolizei entlarvt Fälschung

Bild-Infos

Download

Rosenheim / A93 (ots)

Bei Grenzkontrollen auf der A93 hat die Bundespolizei am Donnerstag (23. Juli) einen türkischen Staatsangehörigen festgenommen. Der Mann hatte versucht, mit griechischen Dokumenten illegal einzureisen.

Auf der Inntalautobahn nahe Kiefersfelden überprüften die Bundespolizisten die Fahrgäste eines Reisebusses. Einer der Insassen legte zur Kontrolle einen griechischen Ausweis vor. Rasch stellten die Beamten fest, dass es sich hierbei um eine Fälschung handelt. Laut ersten Erkenntnissen stammt der Mann ursprünglich aus der Türkei. In der Vernehmung bei der Rosenheimer Bundespolizei erklärte er, in seinem Heimatland verfolgt zu werden. Deshalb sei er zunächst nach Griechenland geflohen. Dort habe er sich in die Hände eines Schleusers begeben, der die gefälschte Identitätskarte beschafft hätte. Auch die Tour über Italien nach Deutschland sei organisiert gewesen und soll 4.500 Euro gekostet haben. Der türkische Staatsangehörige stellte ein Schutzersuchen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er vorerst an eine Aufnahmestelle für Flüc

Rückfragen bitte an:

Yvonne Oppermann

Bundespolizeiinspektion Rosenheim

Burgfriedstraße 34 - 83024 Rosenheim

Telefon: 08031 80 26 2201

E-Mail: bpoli.rosenheim.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim liegt an der Schnittstelle

zweier Hauptschleuserrouten, der Balkan- und der Brennerroute. Sie

geht zwischen Chiemsee und Zugspitze besonders gegen die

Schleusungskriminalität vor. Im etwa 200 Kilometer langen Abschnitt

des deutsch-österreichischen Grenzgebiets wirkt sie zudem der

ungeregelten, illegalen Migration entgegen. Ferner sorgt die

Rosenheimer Bundespolizeiinspektion auf rund 370 Bahnkilometern und

in etwa 70 Bahnhöfen und Haltepunkten für die Sicherheit von

Bahnreisenden oder Bahnanlagen. Der bahn- und grenzpolizeiliche

Verantwortungsbereich der rund 450 Inspektionsangehörigen erstreckt

sich auf die Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen,

Garmisch-Partenkirchen sowie auf die Stadt und den Landkreis

Rosenheim. Weitere Informationen erhalten Sie über oben genannte

Kontaktadresse, unter www.twitter.com/bpol_by oder

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell