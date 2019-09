Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Zu Fuß im Gleis unterwegs Unbekannter sorgt für Gleissperrung

Bild-Infos

Download

München (ots)

Donnerstagmorgen (26. September) stürzte ein Unbekannter am S-Bahnhaltepunkt Hirschgarten in den Gleisbereich. Von dort aus ging er im Gleis zu Fuß Richtung Laim. Ein Triebfahrzeugführer musste Schnell-bremsen. Es folgte eine Sperrung der Gleise. Bundespolizisten suchten die Strecke ab, jedoch ohne Erfolg. Es kam zu nicht unerheblichen Auswirkungen im Bahnverkehr.

Der Triebfahrzeugführer einer S6 meldete der Bundespolizeiinspektion München gegen 05:30 Uhr, dass er zwischen den Haltepunkten Laim und Hirschgarten eine Person im Gleisbereich gesehen hat. Ermittlungen ergaben, dass die männliche unbekannte Person zuvor am Haltepunkt Hirschgarten vom Bahnsteig in den Gleisbereich gefallen war. Von dort aus machte sich der Mann zu Fuß im Gleisbereich auf in Richtung Haltepunkt Laim. Dort sah ihn auf Höhe des Bahnkilometers 3,9 der Triebfahrzeugführer und leitete eine Schnellbremsung ein. Den Reisenden in der S-Bahn ist dadurch nichts passiert. Die Gleise wurden um 05:30 gesperrt und mehrere Bundespolizisten gingen von beiden Haltepunkten aus die Strecke ab. Als sie bei Bahnkilometer 3,4 auf den Triebfahrzeugführer trafen, der dort mit seiner S-Bahn zum Stehen kam, teilte dieser mit, dass der Mann in Richtung DB Zugwaschanlage geflüchtet sei. Eine Absuche in diesem Bereich verlief ohne Erfolg. Die Gleissperrung konnte um 05:45 Uhr wieder aufgehoben werden. Es kam zu nicht unerheblichen bahnbetrieblichen Auswirkungen.

Rückfragen bitte an:



Petra Wiedmann

Bundespolizeiinspektion München

Arnulfstraße 1 a - 80335 München

Pressestelle

Telefon: 089 515 550 224

E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die

polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der

Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit

über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Der

räumliche Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München

mit dem Bundespolizeirevier München Ost und Diensträumen in Pasing

und Freising umfasst neben der Landeshauptstadt und dem Landkreis

München die benachbarten Landkreise Dachau, Ebersberg,

Fürstenfeldbruck, Starnberg, Erding und Freising. Sie finden uns im

Münchner Hauptbahnhof unmittelbar neben Gleis 26.

Telefonisch sind wir rund um die Uhr unter 089 / 515550 - 111 zu

erreichen.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell