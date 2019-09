Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Körperverletzung in Pasing - Zeugen gesucht Reisende trennten die jungen Männer

München (ots)

Am Montag (9. September) gerieten im Bahnhof Pasing drei Männer in eine körperliche Auseinandersetzung. Unbekannte Reisende trennten die Situation. Einer der Männer stellte Strafanzeige und begab sich in ärztliche Behandlung. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Montagnacht, gegen 22:30 Uhr, kam es in der Unterführung des Bahnhofes Pasing, auf Höhe der Rolltreppe zu Gleis 6, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Es wurde mehrfach zugeschlagen und zwei 19-jährige Griechen rangelten zeitweise auf dem Boden. Bisher unbekannte Reisende trennten die drei Männer, woraufhin sich zwei vom Tatort entfernten. Der Dritte, einer der 19-Jährigen, kam auf die Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof und erstattete Strafanzeige, bevor er sich anschließend in ärztliche Behandlung begab.

Die Bundespolizei sucht sowohl nach den Reisenden, die die Situation trennten, als auch nach weiteren Zeugen der Auseinandersetzung. Angaben zur Identität der Tat-verdächtigen und zum Sachverhalt werden unter der Telefonnummer 089/515550-111 entgegengenommen.

