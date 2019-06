Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mehrere Festnahmen bei Grenzkontrollen - Ausländer versuchen, zu illegalen Einreisen zu verhelfen

Bild-Infos

Download

Rosenheim / A93 (ots)

Die Bundespolizei hat bei Grenzkontrollen auf der Inntalautobahn mehrere ausländische Staatsangehörige festgenommen. Diese hatten unabhängig voneinander versucht, einzelnen Migranten mittels Pkw zum unerlaubten Grenzübertritt zu verhelfen. So stoppten die Beamten am Mittwoch (12. Juni) einen Albaner mit einer italienischen Aufenthaltserlaubnis, der mit einen Landsmann auf der A93 unterwegs war. Zuvor trafen die Bundespolizisten an der Rastanlage Inntal-Ost auf einen Iraker mit deutscher Aufenthaltsgenehmigung, der einen irakischen Staatsangehörigen in seinem Auto beförderte. Ebenfalls mit einem Iraker reiste ein österreichischer Fahrzeugführer nach Deutschland. Ein Albaner mit italienischer Aufenthaltserlaubnis brachte einen anderen Albaner über die deutsch-österreichische Grenze. In der Kontrollstelle trafen die Bundespolizisten außerdem auf einen Marokkaner, der über eine deutsche Aufenhaltsgenehmigung verfügt. Sein Beifahrer stammt ursprünglich aus Pakistan.

Keiner der Mitfahrer hatte die für den jeweils beabsichtigten Aufenthalt in der Bundesrepublik erforderlichen Papiere. Sie wurden jeweils wegen des illegalen Einreiseversuchs angezeigt. Den beiden Albanern und einem der irakischen Staatsangehörigen verweigerte die Bundespolizei unmittelbar die Einreise. Sie wurden nach Österreich zurückgewisen. Der andere Iraker und der Pakistaner wurden, da sie in der Vergangenheit in Deutschland registriert worden waren, vorerst an die für sie zuständigen Ausländerbehörden weitergeleitet. Dort wird daüber zu entscheiden sein, ob sie das Land wieder verlassen müssen. Die Fahrzeugführer konnten nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle der Bundespolizei in Rosenheim wieder verlassen. Jeder von ihnen wird aller Voraussicht nach mit einem Strafverfahren wegen Beihilfe zur unerlaubten Einreise zu rechnen haben.

