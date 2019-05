Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Dreifacher Verstoß gegen das Waffengesetz - Bulgare muss 1.300 Euro Sicherheitsleistung zahlen

Bild-Infos

Download

Passau (ots)

Ruhstorf. Dreifacher Verstoß gegen das Waffengesetz. Bei der Einreisekontrolle in Rottal-Ost hat die Bundespolizei am Freitag (24. Mai) bei einem 52-jährigen Bulgaren insgesamt drei verbotene Gegenstände sichergestellt. Der Mann führte die drei Gegenstände, zwei Einhandmesser und ein als Taschenlampe getarntes Elektroimpulsgerät in seinem Auto mit sich. Die beiden verbotenen Messer haben eine Klingenlänge von 14,5 cm und 16 cm. Wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde der Bulgare von der Bundespolizei angezeigt und musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.300 Euro bezahlen, anschließend konnte der Mann seine Reise ohne die drei Gegenstände fortsetzen.

Rückfragen bitte an:



Timo Schüller

Bundespolizeiinspektion Passau

Danzigerstraße 49 | 94036 Passau

Pressestelle

Telefon: 0851 951 698 117

E-Mail: timo.schueller@polizei.bund.de

bpoli.passau.presse@polizei.bund.de





Die Zuständigkeit der Bundespolizeiinspektion Passau mit ihren

Revieren in Passau, Freyung, Landshut und Zwiesel erstreckt sich auf

den gesamten Regierungsbezirk Niederbayern ohne den Landkreis Kelheim

Die polizeilichen Aufgaben umfassen insbesondere die

Binnengrenzfahndung an den Schengen-Binnengrenzen zu Tschechien und

Österreich, die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität

sowie die Gefahrenabwehr im Bereich der Bahnanlagen des Bundes und

die Sicherheit der Bahnreisenden. Weitere Informationen erhalten Sie

unter www.bundespolizei.de oder unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell