Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mit dem Auto und den Dokumenten des Freundes unterwegs/ Bundespolizei bringt Kameruner in Zurückweisungshaft

Bild-Infos

Download

Füssen (ots)

Am Mittwochmittag (15. Mai) haben Bundespolizisten auf der BAB 7 einen Kameruner festgenommen, der versuchte unerlaubt nach Deutschland einzureisen. Der Mann, der mit dem Pkw eines Freundes unterwegs war, wies sich mit belgischen Dokumenten aus, die ihm gar nicht gehörten. Über eine Fahrerlaubnis sowie eigene, einreiselegitimierende Dokumente verfügte der Mann nicht. Die Bundespolizisten lieferten den Festgenommenen am Folgetag in die Justizvollzugsanstalt Eichstätt ein.

Nach der Einreise über den Grenztunnel Füssen stoppten Kemptener Bundespolizisten ein in Belgien zugelassenes Fahrzeug. Der Fahrer wies sich bei der Kontrolle mit einem gültigen belgischen Führerschein sowie Aufenthaltstitel aus. Bei einem Abgleich der Person mit den Lichtbildern auf den Dokumenten, stellten die Beamten jedoch Unstimmigkeiten fest. Mit dieser Situation konfrontiert, gab der Fahrzeuglenker zu, dass die Dokumente einem Freund gehören.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Bundespolizisten ein italienisches Asyldokument sowie eine Kopie des kamerunischen Ausweises des Mannes. In Deutschland hatte der Kameruner bereits 2003 einen Asylantrag gestellt, welcher negativ beschieden worden war.

Als Grund seiner Reise gab der 38-Jährige an, dass sein Lebensmittelpunkt in Belgien sei und seine Freundin und Tochter dort leben sollen. Ein Freund habe ihm das Auto für die Fahrt lediglich geliehen. Eine Fahrerlaubnis besitzt der Fahrzeuglenker jedoch nicht.

Die Bundespolizisten zeigten den Kameruner aufgrund der versuchten unerlaubten Einreise, des Ausweismissbrauchs, sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis an. Am Folgetag lieferten die Beamten den Mann in Zurückweisungshaft in die Justizvollzugsanstalt Eichstätt ein.

Rückfragen bitte an:



Sabine Dittmann

Bundespolizeiinspektion Kempten

Eicher Straße 3 | 87435 Kempten

Pressestelle

Telefon: 0831 / 540 798-1010

E-Mail: bpoli.kempten.oea.controlling@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion Kempten schützt mit ihren Revieren

Weilheim und Lindau auf 220 Grenzkilometern zwischen Bodensee und

Ammergebirge die Schengen-Binnengrenze zu Österreich, um

grenzüberschreitende Kriminalität und irreguläre Migration zu

verhindern.



Zudem sorgen die Bundespolizisten auf 560 Streckenkilometern und 90

Bahnhöfen für die Sicherheit des Bahnverkehrs und der Reisenden.



Der Zuständigkeitsbereich erstreckt sich auf die Landkreise Landsberg

am Lech, Lindau, Ober-, Ost-, Unterallgäu und Weilheim-Schongau,

sowie die kreisfreien Städte Kaufbeuren, Kempten und Memmingen.



Weitere Informationen zur Bundespolizei erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de oder oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell