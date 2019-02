Polizei Mettmann

POL-ME: ProVida-Kradfahrer zieht Raser aus dem Verkehr - Mettmann

Velbert

Ratingen - 1902163

Mettmann (ots)

Aufgrund des frühlingshaften Wetters am vergangenen Wochenende hat die Kreispolizeibehörde Mettmann zur Verkehrsüberwachung am Samstag (23. Februar 2019) kurzfristig das zivile ProVida-Krad eingesetzt und dabei vor allem Motorradfahrer auf den beliebten Zweiradstrecken in Bereich Mettmann / Velbert / Ratingen kontrolliert.

Bei den allermeisten Kontrollen gab es für den Polizeibeamten auf dem ProVida-Krad nichts zu beanstanden. Dennoch stellte er auch mehrere Geschwindigkeitsverstöße fest - unter anderem kontrollierte er den Fahrer eines BMW, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die A44 in Richtung Düsseldorf unterwegs war. Obwohl auf dem Teilstück bei Ratingen eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h erlaubt ist, fuhr der 35-jährige Fahrer aus Köln mit knapp 160 Stundenkilometern über die Autobahn. Die Folgen für den Raser: Er erhält eine Anzeige und muss ein Bußgeld von 240 Euro zahlen. Außerdem warten auf ihn ein Monat Fahrverbot sowie ein Punkt in Flensburg.

Ferner stellte der Beamte auf dem ProVida-Krad mehrere technische Verstöße bei Motorradfahrern fest, darunter unzureichende Bereifungen sowie einen manipulierten Auspuff. Zudem gingen dem Beamten zwei Autofahrer ins Netz, die während der Fahrt mit dem Handy am Ohr telefonierten.

Auch in den kommenden Wochen wird die Kreispolizeibehörde Mettmann zur Verkehrsüberwachung das ProVida-Krad einsetzen.

