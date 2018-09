Bundespolizeidirektion München: "Guten Start ins neue SCHULjahr" - Unsere Bitte: Mit GUTEM BEISPIEL vorangehen

Polizeihauptmeister Hartmut Brach erklärt Schulanfängern an einem Münchner Bahnsteig die Bahnanlagen: hier die "weiße Linie". Die Bitte der Münchner Bundespolizei zum SCHULanfang: Seien und bleiben Sie Vorbild ... Bild-Infos Download

München (ots) - Ab heute sind sie wieder - auch in und um die bayerische Landeshauptstadt - täglich auf Bahnhöfen, Haltestellen, in S-Bahnen und Zügen unterwegs. Von den ABC-Schützlingen bis hin zu den Elf- und Zwölfklässlern der Gymnasien. Die Münchner Bundespolizei wünscht allen einen sicheren Schulweg.

Damit dies nachhaltig klappt, hier die große Bitte der Bundespolizei an alle Reisende: "Vorbild sein und auch bleiben!"

Sowohl jene Schüler, die bereits ihren Schulweg (samt der verbotenen Abkürzungen) kennen, aber auch alle Erwachsenen (die sich nicht immer an die Regeln des Bahnbetriebes halten) bitten wir, ihr tägliches Tun einmal kurz zu überdenken und gegebenenfalls zu ändern.

Was wir nicht mehr hören oder sehen wollen?

"Bis zur nächsten Unterführung oder dem Übergang ist es noch so weit, besser gleich hier über die Gleise" NEIN! Das Betreten der Bahnsteige ist nur an den dafür vorgesehenen Stellen erlaubt. Immer wieder kommt es zu Unfällen, bei denen z.B. "illegale Gleisüberschreiter" schwer verletzt oder gar getötet werden.

"Weiße Linie - gilt nicht für mich" NEIN! Die weiße Linie markiert den Sicherheitsabstand, der immer und nicht nur, wenn Züge oder S-Bahnen ein- oder durchfahren, einzuhalten ist. Erst wenn die Bahn steht, darf die weiße Linie zum Einsteigen überschritten werden. Auch die gefährliche Sogwirkung von Zügen wird oft unterschätzt.

"Geht schon noch - schnell noch rein" NEIN! Immer wieder kommt es zu Einstiegsunfällen, mit teils schweren Verletzungen.

"Die Schranke am Bahnübergang geht doch wieder viel zu früh runter" NEIN! Das Umgehen von Halbschranken oder das Überklettern von Schrankenanlagen ist verboten. Darum: wer einige Augenblicke früher losgeht, kommt sicherer an. Je nach Wetter oder auch Bauart sind Züge oft erst spät zu hören oder zu sehen.

"Herumschubsen am Bahnsteig" NEIN! Gegenseitiges Herumschubsen hat auf Bahnanlagen nichts zu suchen. Es verkehren auch außerplanmäßig und unerwartet Züge - deswegen kein Herumtollen an Bahnsteigen. Und Bälle, Skateboards und anderes Spielzeug sind am Bahnsteig fehl am Platz.

"Nur noch das Handy vor Augen" NEIN! Immer wieder passiert es, dass die Unaufmerksamkeit, die durch Handys oder andere elektronische Geräte ausgelöst wird, zu Stürzen ins Gleis führt und damit schwere bis tödliche Verletzungen nach sich zieht.

Vorgenannte, beispielhaft ausgewählte Punkte, sind nur einige der Sachverhalte, die die Bundespolizei leider nahezu täglich beschäftigen. Zum Teil auch Sätze, wie sie Beamte und Beamtinnen auf, bzw. an Bahnanlagen häufig zu hören bekommen. Dabei sind die Menschen, die sich falsch verhalten, nie um Ausreden verlegen. Und wenn auf Fehlverhalten angesprochen wird, reagieren viele unwirsch und uneinsichtig.

Schlechtes Vorbild verführt auch jene zur Nachahmung, die die Gefahren noch nicht einschätzen können. Deshalb:

Helfen Sie mit Ihrem Verhalten, seien und bleiben Sie Vorbild!

Rückfragen bitte an:



Wolfgang Hauner

Bundespolizeiinspektion München

Arnulfstraße 1 a - 80335 München

Telefon: 089 515 550 215

E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die

polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der

Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit

über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Der

räumliche Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München

mit dem Bundespolizeirevier München Ost und Diensträumen in Pasing

und Freising umfasst neben der Landeshauptstadt und dem Landkreis

München die benachbarten Landkreise Dachau, Ebersberg,

Fürstenfeldbruck, Starnberg, Erding und Freising. Sie finden uns im

Münchner Hauptbahnhof unmittelbar neben Gleis 26.

Telefonisch sind wir rund um die Uhr unter 089 / 515550 - 111 zu

erreichen.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell