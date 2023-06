Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Rucksack mit Laptop im Zug gestohlen

Bild-Infos

Download

Kassel / Neustadt (Landkreis Marburg-Biedenkopf) (ots)

Im Schlaf bestohlen. So erging es gestern (4.6.) offensichtlich einer 26-Jährigen aus Kassel, während der Zugfahrt von Frankfurt am Main nach Hause. Kurz vor Neustadt (Landkreis Marburg-Biedenkopf) sei sie wohl eingeschlafen. Kurz vor der Ankunft in Kassel-Wilhelmshöhe hätte sie dann den Diebstahl ihres Rucksacks, samt Laptop, bemerkt.

Bei der Ankunft in der Documenta-Stadt erstattete sie Strafanzeige bei der Bundespolizei.

Der entstandene Gesamtschaden beträgt rund 800 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell