Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bundespolizei schnappt Ladendieb

Bild-Infos

Download

Fulda (Hessen) (ots)

Sechs T-Shirts hatte am Freitag (02.10.) ein 53-Jähriger in einem Einkaufszentrum in Fulda gestohlen. Der Mann war einem Ladendetektiv aufgefallen, als er mit der Beute den Laden verließ. Eine sofortige Meldung an die Polizei, führte schließlich zu einem raschen Erfolg.

Der in Nüsttal wohnhafte Mann, ging nach dem Diebstahl in Richtung Bahnhof. Beamte der Bundespolizei Fulda erkannten den Flüchtigen und nahmen ihn am Bahnhofvorplatz fest. Bei der Durchsuchung des mitgeführten Rucksacks, kamen dann auch die gestohlenen T-Shirts zum Vorschein.

Zuständigkeitshalber wurde der Sachverhalt an die Landespolizei Hessen übergeben.

Der Ladendieb konnte die Dienststelle wieder verlassen. Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren eröffnet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel

Heerstr. 5

34119 Kassel

Bernd Kraus

Pressesprecher

Telefon: 0561/81616 - 1010

Mobil: 0173 5763291

E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell