Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Cantusbahn fährt in abgesenkte Oberleitung und fängt Feuer

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Neu-Eichenberg-Hebenshausen / Niedergandern (ots)

Zwei Verletzte, davon ein Schwerverletzter und ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe, sind die Folgen eines Bahnunfalles bei Hebenshausen-Niedergandern.

Eine Cantusbahn, auf der Fahrt nach Friedland, geriet heute (22.6.) gegen 11.30 Uhr, an einem Bahnübergang, nahe Niedergandern, mit dem Stromabnehmer in die tiefer hängende Oberleitung der Bahnstrecke (Göttingen-Friedland).

Nach bisherigen Ermittlungen hat ein Vogel den Kurzschluss ausgelöst und dadurch den Haltmechanismus der Oberleitung beschädigt. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen.

Die Cantusbahn geriet dadurch im Frontbereich in Brand. Der Zug kam zwangsweise zum Halten. Der 40-jährige Triebfahrzeugführer erlitt Brandverletzungen und kam schwerverletzt in die Universitätsklinik Göttingen. Eine Frau erlitt einen Schock und kam in das Krankenhaus in Witzenhausen.

Die übrigen 40 Reisenden blieben unverletzt und mussten in eine andere Bahn umsteigen. Die Bahnstrecke ist seit dem Unfall, gegen 11.30 Uhr, in beide Richtungen gesperrt.

Zum Einsatz kamen auch die Feuerwehr des Landkreises Werra-Meißner, das THW Witzenhausen, der Notdienst der Cantus-Bahn und die Polizei Eschwege. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel

Heerstr. 5

34119 Kassel

Pressesprecher

Klaus Arend

Telefon: 0561/81616 - 1011; Mobil: 0175/90 28 384

E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell