Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bundespolizei sucht Zeugen - Fahrkartenautomaten aufgehebelt

Bild-Infos

Download

Birkenbringhausen (Kreis Waldeck-Frankenberg) / Anzefahr (Kreis Marburg-Biedenkopf) (ots)

Gleich zwei neue Fälle von Fahrausweisautomatenaufbrüchen beschäftigen die Ermittler der Bundespolizeiinspektion Kassel. In Birkenbringhausen haben Unbekannte die Fronttür des Automaten aufgehebelt. An Bargeld sind die Täter offensichtlich nicht gelangt. Die Tatzeit war gestern (13.4.) gegen kurz vor 1 Uhr. In der Nähe des Tatortes haben die Ermittler einen VW-Golf mit dem amtlichen Kennzeichen eines anderen PKW gefunden.

In dem Fahrzeug von möglichen Tatverdächtigen fanden die Bundespolizisten diverses Werkzeug, Einmalhandschuhe und ein Mobiltelefon. Alle Gegenstände stellten die Beamten sicher.

Ein zweiter Fall ereignete sich bereits am Gründonnerstag (9.4.), an dem Bahnhaltepunkt Anzefahr (Main-Weser-Bahn).

Hier hebelten ebenfalls Unbekannte den Fahrausweisautomaten auf. Auch in Anzefahr (Kreis Marburg-Biedenkopf) haben die Automatenknacker offensichtlich keine Beute gemacht. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen 21 und 23 Uhr eingegrenzt werden.

In beiden Fällen waren die Automaten nicht mehr funktionsfähig und müssen ausgetauscht werden. Der Gesamtschaden liegt schätzungsweise bei insgesamt 20.000 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu den Fällen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Im Fall Anzefahr richtet sich der Zeugenaufruf besonders an die Anwohner der angrenzenden Marburger Straße.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel

Heerstr. 5

34119 Kassel

Pressesprecher

Klaus Arend

Telefon: 0561/81616 - 1011; Mobil: 0175/90 28 384

E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell