BPOL-KS: Nochmal Glück gehabt - junger Mann stürzt vor einfahrendem Zug in die Gleise

Mücke (Vogelsbergkreis) (ots)

Weil er zuviel getrunken hatte, stürzte am Sonntagnachmittag, gegen 14.50 Uhr, ein junger Mann (18) aus Gemünden (Felda) am Bahnhof Mücke vom Bahnsteig in die Gleise. Eine Regionalbahn hatte bereits Einfahrt in den Bahnhof.

Der Triebfahrzeugführer erkannte die Situation und konnte den Zug noch rechtzeitig vor dem Mann zum Stehen bringen.

Verletzt wurde zum Glück niemand.

Der junge Mann kam mit dem Schrecken davon.

