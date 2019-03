Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Schlägerei am Bahnhof Mücke

Mücke (Vogelsbergkreis) (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 21.55 Uhr, wurde ein junger Mann (25) von einer 4-köpfigen Gruppe am Bahnhof Mücke zusammen geschlagen. Das Opfer und einer der Täter nutzten dann gemeinsam einen Regionalzug in Richtung Gießen. Die drei weiteren Täter verblieben unerkannt in Mücke.

Zeugen, welche die Tat beobachteten, informierten die Bundespolizei in Gießen. Sie hielten den Täter bis zur Ankunft im Gießener Bahnhof fest, wo er dann von Bundespolizisten verhaftet wurde.

Das Opfer erlitt einen Nasenbeinbruch sowie Platzwunden und Prellun-gen. Zur weiteren Versorgung wurde er mit einem Rettungswagen in die Uniklinik eingeliefert.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bundespolizei sucht Zeugen: Die Zeugen, welche den Täter im Zug festgehalten haben und weitere, welche Angaben zu dem Fall machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 bzw. der kostenfreien Service-Nr. 0800 6 888 000 oder über www.bundespolizei.de, zu melden.

