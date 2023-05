BPOL-F: Japanischer Tourist im Frankfurter Hauptbahnhof bestohlen

Hanau (ots) - Unbekannte Täter haben an der Bahnstrecke in den Bereichen Hanau Nord und Hanau Wolfgang insgesamt 48 Erdungskabel an Masten an der Bahnstrecke entfernt und so einen Schaden von rund 5000 Euro hinterlassen. Nachdem Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG den Diebstahl am Freitagmittag bemerkten, meldeten sie dies der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main. Dort wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und ...

