Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Erdungskabel gestohlen - Bundespolizei sucht Zeugen

Hanau (ots)

Unbekannte Täter haben an der Bahnstrecke in den Bereichen Hanau Nord und Hanau Wolfgang insgesamt 48 Erdungskabel an Masten an der Bahnstrecke entfernt und so einen Schaden von rund 5000 Euro hinterlassen. Nachdem Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG den Diebstahl am Freitagmittag bemerkten, meldeten sie dies der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main. Dort wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und Beamte suchten den Bereich nach Hinweisen zu den Tätern ab. Zu den laufenden Ermittlungen werden Zeugen gesucht. Personen die an der Bahnstrecke Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung zu den Diebstählen stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell