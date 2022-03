BPOL-F: Frankfurter im ICE bestohlen

Offenbach am Main (ots) - Im Hauptbahnhof Offenbach hat ein stark alkoholisierter 51-jähriger Offenbacher einen ICE zur Notbremsung gezwungen, als er Samstagabend an der Bahnsteigkante saß und die Beine in den Gleisbereich streckte. Als der Lokführer den Mann gegen 19.10 Uhr an der Bahnsteigkante erkannte, leitete er sofort eine Notbremsung ein. Gerade noch rechtzeitig zog der Mann die Beine zurück und konnte so ...

