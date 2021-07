Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: 300 Euro Stehlwert - Bundespolizei nimmt Ladendieb fest

Frankfurt am Main (ots)

Beamte der Bundespolizei konnten am 15. Juli gegen 12:40 Uhr im Hauptbahnhof Frankfurt am Main einen 34-jährigen Mann festnehmen. Dieser hatte zuvor in einer Drogerie im Hauptbahnhof Waren im Gesamtwert von 300 Euro entwendet. Die Beamten konnten das Stehlgut bei dem wohnsitzlosen Mann sicher-stellen und an den Besitzer zurückgeben. Der Mann ist bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten und wird deshalb auch von der Staatsanwaltschaft gesucht. Die Bundespolizei leitete nun ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls ein.

