Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Mexikanischer Tourist im Hauptbahnhof bestohlen - Festnahme kurz danach

Frankfurt am Main (ots)

Nur wenige Minuten nachdem am Dienstagmorgen ein mexikanischer Tourist in einem ICE im Frankfurter Hauptbahnhof bestohlen wurde, konnten Zivilfahnder der Bundespolizei den 41-jährigen wohnsitzlosen Täter festnehmen. Der 35-jährige Tourist hatten seinen Koffer bereits im ICE abgestellt, als der Täter einen kurzen unbeobachteten Moment ausnutzte, um den Koffer an sich zu nehmen und den Zug zu verlassen. Nur wenig später nahmen ihn Zivilbeamte der Bundespolizei fest und brachten ihn zur Wache in den Hauptbahnhof. Aufgefallen war der Mann den Beamten bereits einige Zeit vor dem Diebstahl, wo er allerdings ohne Koffer durch den Bahnhof lief. Den entwendeten Koffer, in dem sich neben Kleidung auch wichtige Medikamente befanden, konnte der Tourist wenig später wieder in Empfang nehmen und seine Reise fortsetzen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet und der Täter wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell