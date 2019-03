Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Automat am Bahnhof Rodgau-Weißkirchen geknackt

Rodgau-Weißkirchen (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die in der Nacht zum Sonntag einen Süßwarenautomaten am Bahnhof Rodgau-Weißkirchen aufgebrochen haben.

Mit brachialer Gewalt hatten die Täter die Automatentür aufgehebelt und sich so Zugriff auf die Geldkassetten verschafft.

Hiernach plünderten sie den kompletten Warenbestand und flohen mit der Geldkassette vom Tatort.

Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Zu den laufenden Ermittlungen sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise zu dem Aufbruch können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Pressesprecher

Ralf Ströher

Telefon: 069/130145 1010; Mobil: 0172/8118752

E-Mail: Ralf.Stroeher@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell