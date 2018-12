BPOL-F: Angriff auf Bundespolizisten am Hauptbahnhof Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots) - Am Montagmittag, gegen 13 Uhr, wurde die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main per Notruf durch einen Reisenden über eine lautstarke Auseinandersetzung zweier Männer in der B-Ebene des Frankfurter Hauptbahnhofes informiert.

Als die Bundespolizisten vor Ort versuchten den Streit zu schlichten, attackierte einer der Beteiligten die Beamten mit Schlägen und Tritten. Dabei verletzte der 43- jährige Deutsche einen der Beamten leicht. Bei der Festnahme beleidigte, bedrohte und bespuckte der aus dem Drogenmilieu stammende Mann auch noch die Polizeibeamten.

Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wird der bereits polizeibekannte Mann dem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Öffentlichkeitsarbeit

Michael Roßberg

Telefon: 069/130145 1312

E-Mail: michael.rossberg@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell