POL-HH: 240214-2. Überfall auf 86-Jährige in Hamburg-Niendorf

Tatzeit: 13.02.2024, 20:55 Uhr

Ort: Hamburg-Niendorf, Tibarg

Die Polizei fahndet nach einer bislang unbekannten Täterin, die am gestrigen Abend eine 86-jährige Frau im Hamburger Stadtteil Niendorf überfallen hat und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Raubdezernats (LKA 134) befand sich die Seniorin auf dem Weg nach Hause, als sie in der Fußgängerzone Tibarg bemerkte, dass sie verfolgt wird. Kurz darauf wurde sie außerhalb der Fußgängerzone auf dem Gehweg in Richtung der Straße An der Lohe unvermittelt von einer unbekannten Täterin mit Reizgas attackiert. Außerdem versuchte diese, der Geschädigten die Handtasche zu entreißen. Bei dem Überfall stürzte die betagte Frau zu Boden, ließ ihre Handtasche jedoch nicht los. Die Täterin flüchtete ohne Raubgut zurück in Richtung Fußgängerzone.

Die Rentnerin erlitt Augenreizungen und eine Fraktur der Hand. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung der tatverdächtigen Frau, die wie folgt beschrieben werden kann:

-weiblich -30-35 Jahre alt -ca. 165cm groß -korpulente Statur -dunkle Haare (mittellang, leicht gelockt) -dunkle Jacke -dunkle Hose

Personen, die Hinweise zu der unbekannten Täterin geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

