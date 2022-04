Polizei Hamburg

POL-HH: 220403-3. Zeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht und mehrere beschädigte Fahrzeuge in Hamburg-Lokstedt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 03.04.2022, 01:37 Uhr; Unfallort: Hamburg-Lokstedt, Stresemannallee

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem sich das Fahrzeug des Verursachers überschlagen hatte, flüchtete der Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Der Verkehrsunfalldienst Innenstadt/West (VD 2) führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr am frühen Sonntagmorgen der Fahrer eines BMW die Stresemannallee in südlicher Richtung. In Höhe des Lohkoppelweges kam der BMW aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten VW Passat und unmittelbar danach frontal mit einem VW Golf. Dadurch überschlug sich der BMW mehrfach, stieß mit weiteren Fahrzeugen zusammen und blieb schlussendlich auf dem Autodach liegen.

Der Fahrer des BMW befreite sich aus seinem Auto und flüchtete zu Fuß vom Unfallort.

Im Zuge der Sofortfahndung konnte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen Mann in der näheren Umgebung des Unfallorts antreffen. Dieser wies unter anderem Verletzungen am Kopf und an seinen Händen auf. Im Zuge der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass es sich bei ihm um den Halter und mutmaßlichen Fahrer des BMW, einen 31-jährigen Deutschen, handelt. Daraufhin nahmen die Polizisten ihn wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht vorläufig fest.

Nach seiner medizinischen Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung wurde der 31-Jährige in ein Krankenhaus transportiert.

Spezialisten des Verkehrsunfalldienst Süd (VD 4) übernahmen die Unfallaufnahme und ordneten gegen den mutmaßlichen BMW-Fahrer eine Blutprobenentnahme an. Des Weiteren stellten sie dessen Auto sicher.

Insgesamt wurden durch Fahrzeugkollisionen oder umherfliegende Trümmerteile zehn geparkte Autos und ein Lkw beschädigt.

Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes Innenstadt/West (VD 2) dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Fahrverhalten des BMW vor dem Unfall machen können, sich unter der Telefonnummer 040/ 4286-52961 zu melden.

