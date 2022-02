Polizei Hamburg

POL-HH: 220227-1. Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Kindern in Hamburg-Fuhlsbüttel

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 25.02.2022, 16:00 Uhr

Unfallort: Hamburg-Fuhlsbüttel, Zeppelinstraße/Weg beim Jäger

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Fuhlsbüttel sind Freitagnachmittag eine Frau leicht und ihre beiden Kinder schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 18-jähriger Mann mit einem Audi A3 die Zeppelinstraße in Richtung Alsterkrugchaussee und bei Rotlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich zum Weg beim Jäger ein. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem VW Sharan einer 36-Jährigen, die mit ihren beiden Kindern im Wagen vom Weg beim Jäger kommend bei Grünlicht nach rechts in die Zeppelinstraße einbog. Durch die Kollision wurde die Mutter leicht, ihre beiden vier Jahre und wenige Wochen alten Kinder schwer verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert und dort stationär aufgenommen. Lebensgefahr besteht für die Kinder nicht. Der 18-jährige Audifahrer blieb unverletzt.

An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der Verkehrsunfalldienst Ost (VD 3) übernahm die Unfallaufnahme. Die Ermittlungen dauern an.

Ka.

