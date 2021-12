Polizei Hamburg

POL-HH: 211222-3. Sachbeschädigung am Mahnmal zur Erinnerung an die Zwangsarbeit in Hamburg-Bergedorf - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Zeit: 21.12.2021, 12:12 Uhr

Tatort: Hamburg-Bergedorf, Bergedorfer Straße / Kampdeich

Die Polizei bittet in Sachen einer Sachbeschädigung an einem Mahnmal und einer in diesem Zusammenhang entwendeten Gedenktafel um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Das Polizeikommissariat 43 in Bergedorf erhielt gestern Mittag telefonisch Kenntnis über eine Sachbeschädigung am Mahnmal zur Erinnerung an die Zwangsarbeit in Bergedorf. Die zur Überprüfung eingesetzten Beamten stellten vor Ort fest, dass eine zu dem Mahnmal gehörende beschriftete Gedenktafel entfernt worden war. Die aus Metall bestehende Tafel war vor einer Stele im Boden eingelassen gewesen.

Bislang gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter und den Hintergrund der Tat.

Die Ermittlungen führt der Staatsschutz (LKA 7).

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder an einem Polizeikommissariat zu melden.

Ri.

