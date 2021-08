Polizei Hamburg

POL-HH: 210808-3. Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrer eines Elektro-Scooters in Hamburg-Lokstedt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 07.08.2021, 12:30 Uhr

Unfallort: Hamburg-Lokstedt, Kollaustraße/Vogt-Wells-Straße

Gestern Mittag ist es in Lokstedt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 39-jähriger Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 39-Jährige mit einem E-Scooter den Radweg entlang der Kollaustraße in Fahrtrichtung stadteinwärts und überquerte bei für ihn Rotlicht zeigender Ampel die Kreuzung zur Vogt-Wells-Straße. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Fiat 500, der bei grün aus der Osterfeldstraße kommend geradeaus in Richtung Vogt-Wells-Straße fuhr. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde der Scooterfahrer schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Lebensgefahr besteht nicht.

Der Fahrer des Fiat blieb unverletzt.

Der Verkehrsunfalldienst Innenstadt/West (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme, bei der auch ein 3D-Laserscanner eingesetzt und ein Sachverständiger hinzugezogen wurde.

Die Ermittlungen dauern an.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell