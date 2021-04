Polizei Hamburg

POL-HH: 210428-2. Verkehrsunfall bei Blaulichtfahrt mit zwei Leichtverletzten in Hamburg-Lohbrügge

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 27.04.2021, 16:34 Uhr bis 19:25 Uhr; Unfallort: Hamburg-Lohbrügge, Bergedorfer Straße/Reinbeker Redder

Gestern Abend wurden bei einem Verkehrsunfall eine 20-jährige Autofahrerin und ihre 61-jährige Beifahrerin leichtverletzt. Der 21-jährige Verursacher führte sein Fahrzeug für medizinische Transporte mit Blaulicht und Martinshorn. Der Verkehrsunfalldienst Süd (VD 4) hat die Ermittlungen übernommen.

Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen transportierte der 21-Jährige in seinem VW Kombi wichtige Medizin und befuhr den Reinbeker Redder unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn. An der Kreuzung Reinbeker Redder/Bergedorfer Straße wollte er nach links abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt zeigte die Ampel im Reinbeker Redder für den Mann rot und für die Autofahrer auf der Bergedorfer Straße grün. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich stieß der Fahrer mit der aus Bergedorf kommenden Autofahrerin in ihrem Toyota zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota-SUV noch gegen einen verkehrsbedingt haltenden Opel geschleudert.

Die 20-Jährige und ihre 61-jährige Begleiterin verletzten sich leicht und wurden nach der Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung für eine ambulante Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Transportfahrer und der Opel-Fahrer blieben unverletzt.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Unfallaufnahme und die anschließenden Aufräumarbeiten wurde die Bergedorfer Straße (Bundestraße 5) bis etwa 18:40 Uhr gesperrt und der Verkehr über andere Straße umgeleitet.

Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes dauern an.

