POL-HH: 210417-1. Vermisstenfahndung nach 58-jährigem Mann

Hamburg (ots)

Zeit: 16.04.2021, 20:40 Uhr

Ort: Hamburg-Hummelsbüttel

Die Polizei Hamburg fahndet nach dem vermissten Matthias Kube. Die Ermittlungen werden derzeit vom Kriminaldauerdienst geleitet.

Seine Ehefrau meldete ihn am Freitagabend vermisst. Demnach hat er das heimische Grundstück in Hamburg-Hummelsbüttel gegen 17:15 Uhr mit einem Fahrrad verlassen.

Es gab dann Hinweise, dass der 58-Jährige am gestrigen Abend im Bereich des Parkplatzes der Firma "Roller" bzw. an einer dortigen Bushaltestelle am Ring 3 im Bereich Hummelsbüttel gewesen ist. Zudem

Die bisherigen Suchmaßnahmen führten jedoch nicht zum Auffinden des 58-Jährigen.

Herr Kube leidet an Demenz und benötigt dringend lebensnotwendige Medikamente.

Er wird wie folgt beschrieben:

- 180-185 cm groß und schlanke Statur - Blonde Haare - Brillenträger - Er war zuletzt mutmaßlich mit einem olivgrünen Parka, blauer Jeanshose bekleidet und trug Schnürschuhe

Lichtbilder des Vermissten sowie des eventuell von ihm genutzten Fahrrades sind dieser Pressemitteilung angehängt.

Hinweise bitte an das Landeskriminalamt unter der Rufnummer 040- 4286 56789.

