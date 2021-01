Polizei Hamburg

POL-HH: 210120-3. Zeugenaufruf nach Raubtaten in Hamburg-St. Georg und Hamburg-Steilshoop

Hamburg (ots)

Tatzeiten: 19.01.2021, 11:45 Uhr und 19.01.2021,17:18 Uhr Tatorte: Hamburg-St. Georg, Steintorweg und Hamburg-Steilshoop, Otto-Burrmeister-Ring

Gestern Vormittag wurde in Hamburg-St. Georg ein körperlich eingeschränkter Mann überfallen. Am späten Nachmittag entriss ein unbekannter Täter am Bramfelder See einer Spaziergängerin das Handy. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte der körperlich eingeschränkte 52-Jährige gerade eine Arztpraxis verlassen und auf ein Taxi gewartet, als ein Mann ihn unvermittelt zu Boden stieß. Der Täter raubte das Handy und das Portemonnaie des 52-Jährigen und flüchtete in Richtung Hauptbahnhof.

Der durch die Tat unverletzt gebliebene Mann begab sich nach Hause und verständigte von dort aus die Polizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 30-40 Jahre - 160-165 cm - schlanke Figur - "rumänisches" Erscheinungsbild - blaue Jeans - braune Lederjacke - weiße Turnschuhe

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Raubdezernat der Region Mitte I (LKA 114).

In einem weiteren Fall entriss ein unbekannter Täter einer 28-jährigen Spaziergängerin am Bramfelder See das Handy, während sie damit telefonierte. Der Mann hatte sich der Frau unbemerkt von hinten genähert und ihr unvermittelt einen Schlag gegen den Oberkörper versetzt. Anschließend entriss er ihr das Handy aus der Hand und flüchtete zu Fuß in den Otto-Burrmeister-Ring und im weiteren Verlauf nach rechts in den Borchertring. Von dort aus entkam der Täter mit dem geraubten Handy in unbekannte Richtung.

Eine Sofortfahndung führte nicht zur Festnahme des Täters, der wie folgt beschrieben wird:

- männlich - unter 40 Jahre - etwa 180 cm - sportliche Statur - dunkle Kapuzenjacke - dunkle Turnschuhe

Die Ermittlungen werden beim für die Region Nord zuständigen Raubdezernat (LKA 144) geführt.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

Ri.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg

Daniel Ritterskamp

Telefon: 040 4286-58888

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell