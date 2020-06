Polizei Hamburg

POL-HH: 200615-2. Eine Zuführung nach schwerer Körperverletzung in Hamburg Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 13.06.2020, 15:40 Uhr Tatort: Hamburg-Wilhelmsburg, Korallusstraße

Samstagnachmittag kam es in Hamburg-Wilhelmsburg zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in deren Verlauf einer der Männer seinen Kontrahenten lebensgefährlich verletzte.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gerieten zwei 22- und 30-jährige Männer aus offenbar nichtigen Gründen im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in einen verbalen Streit. Der 22-jährige deutsche Staatsangehörige trat hierbei dem alkoholisierten 30-Jährigen plötzlich in den Rücken, sodass dieser zu Boden ging. Im weiteren Verlauf schlug der Angreifer mit Fäusten auf den Kopf des am Boden Liegenden ein. Als der Schläger von dem Geschädigten abließ und in das Hausinnere flüchtete, war dieser bewusstlos und am Kopf verletzt.

Der 30-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert und wegen seiner schweren Kopfverletzungen notoperiert. Er befindet sich nach wie vor in einem kritischen Zustand.

Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten Beamte des Polizeikommissariats 44 (PK 44) den Tatverdächtigen in einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus antreffen und vorläufig festnehmen.

Da zunächst unklar war, welcher der in der Wohnung anwesenden Männer der Gesuchte war, war auch der 28-jährige Bruder des Beschuldigten zunächst vorläufig festgenommen worden. Als feststand, wer der mutmaßliche Täter war, wurde der 28-jährige wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die Polizisten eine kleinere Menge Marihuana sicher.

Der Tatverdächtige wird bei der Polizei Hamburg als Intensivtäter geführt.

Beamte der für Intensivtäter in der Region Harburg zuständigen Fachdienststelle (LKA 184) übernahmen die weiteren Ermittlungen und führten den 22-Jährigen einem Haftrichter zu.

Die Ermittlungen dauern an.

