Polizei Hamburg

POL-HH: 200614-5. Abschlussmeldung zum heutigen Polizeieinsatz

Hamburg (ots)

Zeit: 14.06.2020; Ort: Hamburger Stadtgebiet/Innenstadt

Anlässlich der Versammlungslage kam es heute erneut zu einem größeren Polizeieinsatz in der Innenstadt, zu dessen Hintergrund auf die gesonderte Pressemitteilung vom 12.06.2020 verwiesen wird (200612-1.).

Unter dem Tenor "#sogehtsolidarisch!" war vom 'Unteilbar Bündnis Hamburg' eine Veranstaltung angemeldet worden, zu der die Veranstalter zum Zeitpunkt der Anmeldung über 5.000 Teilnehmer erwarteten. Vorgesehen waren zunächst elf Versammlungsorte in der Innenstadt. Für den Fall einer hohen Beteiligung waren daneben bereits Ausweichflächen für weitere Versammlungsorte benannt. Es erfolgten Kooperationsgespräche zwischen den Veranstaltern und der Versammlungsbehörde. Für zehn der Versammlungsorte wurde dabei eine maximale Teilnehmerzahl von je 750 Personen und für den Rathausmarkt eine maximale Teilnehmerzahl von 300 Personen kooperiert.

An den am Sonntagnachmittag friedlich verlaufenen Versammlungen nahmen in der Spitze insgesamt etwa 840 Personen teil, wobei der Schwerpunkt in den Bereichen Reesendamm, Ballindamm, Glockengießerwall und Kirchenallee lag. Gegen kurz vor 16:00 Uhr wurde die Gesamtveranstaltung von den Veranstaltern beendet.

Die Polizei war mit zahlreichen Kommunikationsteams im Einsatzraum. Diese Beamten waren an ihren blauen Westen erkennbar und standen den Versammlungsteilnehmern und Passanten für Fragen zur Verfügung.

Insgesamt waren heute zunächst etwa 600 Beamte eingesetzt, darunter auch Einsatzkräfte der Polizei Schleswig-Holstein und der Bundespolizei. Aufgrund der festgestellten Teilnehmerzahlen wurde allerdings bereits frühzeitig damit begonnen, die Zahl der Einsatzkräfte deutlich zu reduzieren.

Abb.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hamburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Florian Abbenseth

Telefon: +49 40 4286-56213

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell