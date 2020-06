Polizei Hamburg

POL-HH: 200614-3. Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person in Hamburg-Horn

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 13.06.2020, 19:21 Uhr Unfallort: Hamburg-Horn, Bergedorfer Straße in Höhe Horner Rampe

Gestern Abend kam es auf der Bergedorfer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Seat Leon die B5 in Richtung stadteinwärts. Er nutzte die linke Fahrspur, um einen in der rechten Spur fahrenden Toyota Aygo zu überholen. In diesem Moment näherte sich von hinten ein 24-Jähriger in einem Audi RS5 und versuchte offenbar, den Seat rechts zu überholen und links neben dem Toyota einzuscheren. Hierbei fuhr er dann, mutmaßlich aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit, von hinten auf den Toyota auf. Dieser drehte sich infolgedessen mehrfach um die eigene Achs und kam dann in einem Grünstreifen zum Stehen. Der 55-jähriger Fahrer des Toyota wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug herausgeschnitten werden.

Der Geschädigte erlitt schwere Wirbelsäulenverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

An dem Audi und dem Toyota Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt, genau wie der Führerschein des 24-Jährigen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Die Bergedorfer Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung stadteinwärts voll gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst Süd (VD 4) übernahm die weiteren Ermittlungen, die derzeit noch andauern.

Ka.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hamburg

Nina Kaluza

Telefon: 040 4286-56212

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell