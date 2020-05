Polizei Hamburg

POL-HH: 200507-5. Schwerpunktkontrolle sogenannter "Klein-Lkw"

Hamburg (ots)

Zeit: 06.05.2020, 07:00 bis 13:00 Uhr Ort: Bereich des Hamburger Hafens und der BAB 1

Gestern Vormittag haben Beamte der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) mobile Verkehrskontrollen im gewerblichen Güterverkehr durchgeführt. Der Schwerpunkt lag hierbei auf der Überprüfung sogenannter "Klein-Lkw" mit einem Gesamtgewicht von 2,8 bis 3,5 Tonnen.

Insgesamt überprüften die Beamten 14 dieser Fahrzeuge mit jeweils einem Insassen. Neun Gefährte hiervon waren zu beanstanden, sechsen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Insgesamt wurden nachstehende Verstöße festgestellt:

- 3 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten - 6 Verstöße gegen die Ladungssicherung - 2 Verstöße gegen Kabotagevorschriften (Transportdienstleistungen ausländischer Unternehmen innerhalb Deutschlands) - 1 technischer Mangel

Bei einem der "Klein-Lkw" stellten die Beamten fest, dass die hintere Bremse nahezu funktionslos war. Das voll beladene Fahrzeug kam aus Polen und hatte Ladung für verschiedene Standorte in Deutschland an Bord. Es wurde von den Polizisten zwecks Reparatur in die nächstgelegene Fachwerkstatt begleitet.

Die Polizei Hamburg wird auch zukünftig zielgerichtete Verkehrskontrollen mit dem Ziel, die Verkehrssicherheit in Hamburg zu erhöhen, durchführen.

