POL-HH: 190801-4. Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind in Hamburg-Bergedorf

Unfallzeit: 31.07.2019, 17:35 Uhr Unfallort: Hamburg-Bergedorf, Bergedorfer Straße

Bei einem Verkehrsunfall ist gestern Nachmittag ein dreijähriges Mädchen schwer verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst Süd (VD 4) hat die ersten Ermittlungen übernommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich ein dreijähriges Mädchen mit seiner Großmutter an einer Bushaltstelle in der Bergedorfer Straße. In unmittelbarer Nähe befand sich auch die Mutter der Dreijährigen.

Das Mädchen lief plötzlich in Richtung der Mutter und betrat hierbei den Radweg, ohne auf den Radverkehr zu achten.

In diesem Moment befuhr eine 62-jährige Radfahrerin vorschriftsmäßig den Radweg in Richtung Wentorf. Es kam zur Kollision zwischen dem Rad und dem Mädchen, wobei die Dreijährige einen offenen Schienbeinbruch erlitt und in ein Krankenhaus transportiert werden musste.

Die 62-jährige Radfahrerin blieb unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Verkehrsdirektion Süd (VD 42) übernommen.

