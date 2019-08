Polizei Hamburg

POL-HH: 190801-2. Eine Zuführung nach Diebstahl aus PKW in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Tatzeit: 31.07.2019, 19:18 Uhr Tatort: Hamburg-St. Pauli, Nobistor

Gestern Abend haben Polizeibeamte einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen Diebstahl aus einem PKW begangen zu haben. Zudem hielt der Verdächtige sich offenbar illegal im Bundesgebiet auf und hatte Betäubungsmittel bei sich.

Nachdem ein 31-Jähriger seine Mercedes E-Klasse geparkt hatte, ging er zu einem in unmittelbarer Nähe befindlichen Automaten, um einen Parkschein zu lösen. Für diesen kurzen Augenblick ließ der Mann sein Fahrzeug unverschlossen. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen Fremden im Fahrzeuginneren fest, der dieses gerade durchsuchte. Die im Wagen befindliche Armbanduhr des Geschädigten hatte der Mann bereits an sich genommen. Der tatkräftige Geschädigte zog den mutmaßlichen Dieb aus dem PKW und brachte ihn zu Boden. Zufällig in der Nähe befindliche Zivilbeamte wurden auf die Situation aufmerksam und übernahmen die Festnahme des 39-jährigen Türken. Wie sich herausstellte, dürfte der Tatverdächtige sich illegal in Deutschland aufhalten. Außerdem führte er eine geringe Menge mutmaßliches Betäubungsmittel mit sich.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen und führte den Beschuldigten nach erkennungsdienstlicher Behandlung dem Haftrichter zu.

Die weiteren Ermittlungen werden von der zuständigen Fachdienststelle für Ausländerdelikte (LKA 165)und dem Drogendezernat (LKA 68) geführt.

Ka.

