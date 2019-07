Polizei Hamburg

POL-HH: 190719-1. Festnahme von drei mutmaßlichen Kfz-Dieben in Hamburg-Altona

Hamburg (ots)

Tatzeit: 18.07.2019, 19:05 Uhr Tatort: Hamburg-Altona, Eschelsweg

Zivilfahnder des Polizeikommissariats 21 (PK 21) haben gestern zwei Männer und eine Frau wegen des Verdachts des Kfz-Diebstahls vorläufig festgenommen. Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen.

Die Zivilfahnder des PK 21 bemerkten im Eschelsweg einen 38-jährigen Türken, der sich offenbar für ein abgestelltes und gesichertes Fahrrad interessierte. Nachdem der Tatverdächtige die Beamten sah, ließ er von dem Fahrrad ab und ging zu einem Mercedes Veneo, welcher in unmittelbarer Nähe geparkt war. In dem Fahrzeug befanden sich bereits eine männliche Person auf dem Fahrersitz sowie eine Frau auf der Rücksitzbank. Nachdem der Tatverdächtige das Fahrzeug bestieg, fuhr dieses anschließend in Richtung Breite Straße. Die Beamten stellten während der Verfolgung des flüchtigen Mercedes fest, dass die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen war. Mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte konnte der Pkw kurz darauf in der Kirchenstraße angehalten und die Insassen kontrolliert werden.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug sowie die angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Der aus Russland stammende Fahrzeugführer (40) stand unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der Mercedes wurde sichergestellt.

Der Fahrer, der 38-Jährige sowie die 45-jährige Deutsche wurden vorläufig festgenommen und zum PK 21 gebracht.

Am Polizeikommissariat leistete der 38-Jährige Widerstand und wurde dabei verletzt. Nach einer Behandlung im Krankenhaus wurde er aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Der 40-jährige Russe wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Haftrichter zugeführt.

Die 45-jährige Deutsche wurde ebenfalls nach Beendigung der Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen des zuständigen Landeskriminalamt (LKA 122) dauern an.

Schö.

