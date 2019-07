Polizei Hamburg

POL-HH: 190717-2. Vermisstenfahndung nach 76-jährigem Mann

Hamburg (ots)

Zeit: 13.07.2019, 12:00 Uhr Ort: Hamburg-Wandsbek, Alphonsstraße

Seit dem 13.07.2019 wird der 76-jährige Harry Siegfried Mayer aus dem Krankenhaus Wandsbek vermisst. Das zuständige Landeskriminalamt 151 (LKA 151) hat die Ermittlungen übernommen.

Der Vermisste lebt seit etwa zwei Wochen in einer Pflegeeinrichtung in Barsbüttel, musste sich jedoch vorübergehend im Krankenhaus Wandsbek aufhalten. Starke Bezüge dürfte er noch zu seinem alten Wohnort in Hammoor haben. Herr Mayer ist aufgrund einer Demenzerkrankung desorientiert und auf Hilfe angewiesen.

Er wird wie folgt beschrieben:

- westeuropäisches Erscheinungsbild - normale Statur - 170 - 175 cm groß - kurzes dunkles bzw. graues Haar, grauer Oberlippenbart - trägt die Bekleidung, die auf dem Lichtbild zu sehen ist: Jeanshemd und -hose, braune Antirutsch-Socken, KEINE Schuhe!

Hinweise bitte an die Verbindungsstelle im Landeskriminalamt unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder jede Polizeidienststelle.

