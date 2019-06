Polizei Hamburg

POL-HH: 190610-6. Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kleinkraftradfahrer in Hamburg-Rahlstedt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 09.06.2019, 14:14 Uhr Unfallort: Hamburg-Rahlstedt, Bargteheider Straße

Bei einem Verkehrsunfall in Rahlstedt ist der Fahrer eines Leichtkraftrads am Sonntagnachmittag schwer verletzt worden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte die Fahrerin (72) eines Renault Scenic von ihrem Grundstück nach links in die Bargteheider Straße abbiegen und übersah dabei offenbar den 59-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrads (Zhejiang Riya Motorcycle), der in Richtung Meiendorf fuhr. Es kam zur Kollision, bei der der 59-Jährige schwer an der linken Hand und dem linken Ellenbogen verletzt wurde.

Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert und dort zur Behandlung stationär aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bargteheider Straße zwischen der Wolliner Straße und der Oldenfelder Straße bis 15:11 Uhr voll gesperrt.

Die weiteren Unfallermittlungen dauern an.

Abb.

