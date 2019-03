Polizei Hamburg

POL-HH: 190329-2. 20-Jähriger nach mehreren exhibitionistischen Handlungen in Hamburg-Borgfelde festgenommen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 28.03.2019, 23:55 Uhr und davor Tatort: Hamburg-Borgfelde

Zivilfahnder haben am späten Donnerstagabend einen 20-jährigen Vietnamesen festgenommen, der im Verdacht steht, seit Januar dieses Jahres in sieben Fällen exhibitionistische Handlungen in Hamburg-Borgfelde vorgenommen bzw. Frauen sexuell belästigt zu haben.

Gestern Abend wurden Zivilfahnder in der Borgfelder Straße auf den 20-jährigen Mann aufmerksam, als dieser offenkundig einer Frau folgte. Der Mann wurde angehalten und überprüft. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Reißverschluss seiner Hose geöffnet war. Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittler des für die Bearbeitung von Sexualdelikten zuständigen Landeskriminalamt 42 konfrontierten den Mann mit insgesamt sieben, seit Jahresbeginn in Hamburg-Borgfelde stattgefundenen Taten, in denen es zu exhibitionistischen Handlungen bzw. sexuellen Belästigungen gegenüber Frauen gekommen war.

Der Mann räumte diese Taten daraufhin ein und wird im Verlauf des heutigen Tages einem Haftrichter zugeführt.

Wun.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Polizeipressestelle, PÖA 1

Ulf Wundrack

Telefon: 040/4286-56210

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell