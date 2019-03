Polizei Hamburg

POL-HH: 190327-2. Tataufklärung nach Überfall auf Juwelier in Hamburg-Eppendorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 28.02.2019, 16:03 Uhr Tatort: Hamburg-Eppendorf, Eppendorfer Landstraße

Die am Montag initiierte Öffentlichkeitsfahndung zu dem Überfall auf einen Juwelier in Eppendorf war bereits erfolgreich. Der Tatverdächtige wurde festgenommen, die Tatbeute sichergestellt.

Zum Hintergrund wird zunächst auf die beiden vorangegangenen Pressemitteilungen 190301-3. und 190325-4. verwiesen.

Nachdem gestern mehrere Hinweise auf einen 36-jährigen Deutschen eingegangen waren, durchsuchten die Ermittler aufgrund von Gefahr im Verzuge zwei Wohnungen in Neumünster. Dabei stellten sie in der Wohnung des Tatverdächtigen die gesamte Tatbeute und andere Beweismittel sicher. Die Durchsuchungsmaßnahmen erfolgten in Zusammenarbeit mit Beamten der Polizei Neumünster.

Der 36-Jährige wurde in seiner Wohnung vorläufig festgenommen und später einem Haftrichter zugeführt.

Die Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

