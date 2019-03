Polizei Hamburg

POL-HH: 190326-4. Polizei Hamburg beteiligt sich am "Aktionstag Inklusion"

Hamburg (ots)

Zeit: 26.03.2019

Anlässlich des 10-jährigen Bestehens der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) beteiligt sich auch die Polizei Hamburg an dem heutigen Aktionstag.

Das Polizeikommissariat 26 hat für den heutigen Tag ein speziell an Personen mit Sehbehinderungen gerichtetes Programm erstellt, mit dem einem kleinen Kreis von sehbehinderten Menschen der Arbeitsalltag am PK 26 nähergebracht wird. Unter anderem werden ihnen Einsatzfahrzeuge vorgestellt und allgemeine Gefahren für sehbehinderte Menschen im Straßenverkehr thematisiert.

Seit einigen Jahren werden verstärkt Informationsmaterialien in sogenannter "leichter Sprache" angeboten. So wurden seit 2017 Broschüren zum Thema "Zivilcourage" und zuletzt im vergangenen Jahr zum Thema "Einbruchsschutz" sowie "Schutz vor Taschendiebstahl" in "leichte Sprache" übersetzt. Diese sind über jede Polizeidienststelle sowie online auf www.polizei-beratung.de und auf der Homepage der Polizei Hamburg unter www.polizei.hamburg verfügbar.

Darüber hinaus weist die Polizei auf die bestehende Möglichkeit insbesondere für hörgeschädigte Personen hin, Notfälle in Hamburg auch als Kurztextnachricht (SMS) an die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei zu senden. Ein hierzu erstellter Informationsflyer ist dieser Pressemitteilung als Anlage beigefügt.

