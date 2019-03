Polizei Hamburg

POL-HH: 190322-2. Eine Festnahme nach Überfall auf Lokal in Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 21.03.2019, 23:58 Uhr Tatort: Hamburg-Wilhelmsburg, Veringstraße

Nach einem Überfall auf ein Lokal in Hamburg-Wilhelmsburg haben Polizeibeamte gestern am späten Abend einen 24-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Der 24-jährige Deutsche betrat nach dem bisherigem Erkenntnisstand bereits maskiert das Lokal und forderte eine 24-jährige Angestellte unter Vorhalt einer Schusswaffe dazu auf, die Kasse zu öffnen. Die Angestellte flüchtete allerdings sofort in hintere Räumlichkeiten. Der Tatverdächtige bedrohte nun kurzzeitig einen 59-jährigen Lokalgast mit seiner Waffe und ging dann zurück zum Tresen. Hier legte er seine Schusswaffe ab, ergriff die Kasse und warf diese auf den Boden mutmaßlich in der Hoffnung, diese so öffnen zu können. Dies misslang allerdings. Der 59-Jährige nutzte nunmehr die Gelegenheit, die abgelegte Schusswaffe zu ergreifen, während weitere Lokalgäste den 24-jährigen Tatverdächtigen überwältigen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festhalten konnten.

Diese nahmen den Mann vorläufig fest.

Beamte des Kriminaldauerdienstes führten den 24-Jährigen nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung einem Haftrichter zu.

Wun.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Polizeipressestelle, PÖA 1

Ulf Wundrack

Telefon: 040/4286-56210

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell